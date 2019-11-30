Стало известно о возможном возобновлении процесса по скифскому золоту судом Амстердама

Апелляционный суд Амстердама может в конце 2019 – начале 2020 года возобновить процесс по скифскому золоту из музеев Крыма, сообщил заместитель председателя Совета министров – постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Мурадов сообщил, что «одно заседание должно быть в декабре и следующие – в начале следующего года», передает ТАСС.

Он отметил, что это «сложный судебный процесс, имеющий большие политические нюансы»,но в Крыму рассчитывают, что «цивилизованный подход все-таки возобладает».

«Каждый народ, народ Крыма в том числе, имеет право на сохранение и защиту своего собственного культурного наследия», – подчеркнул он.

Мурадов напомнил, что, в соответствии с заключенными между крымскими музеями и музеем в Амстердаме контрактами, артефакты должны быть возвращены туда, где они были найдены.

«Среди них нет ни одного, найденного на Украине, они все были найдены в Крыму. То есть они привязаны к месту. Они должны их вернуть на свое место, тем музеям, из которых они были получены», – указал он.

Напомним, 1 ноября стало известно, что суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте. Киев ходатайствовал об отводе судьи из-за якобы его связей с Москвой.

Россия предоставила полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов.

В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.