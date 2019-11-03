Чиновник погиб под Петербургом во время подводной охоты

На территории Лужского района Ленинградской области нашли погибшим специалиста отдела архитектуры и градостроительства районной администрации. Он погиб во время подводной охоты.

Тело мужчины в гидрокостюме, ластах и маске было обнаружено недалеко от моста через реку Быстрица. Его нашел утром в субботу военнослужащий воинской части в Луге. Рядом с погибшим обнаружен гарпун, сообщает 47news.

Погибшим оказался 54-летний главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Лужского района Владислав Рязанов. Коллеги подтвердили гибель чиновника.

Супруга сообщила, что он пропал во время рыбалки, на которую уехал около 23.00 в субботу и перестал выходить на связь.

Причины смерти пока не установлены. Предположительно, мужчине стало плохо с сердцем.