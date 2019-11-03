Руководитель офиса Зеленского пообещал главе СБУ «выпить всю кровь» после «избиения»

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан иронично прокомментировал информацию о его драке с главой СБУ Иваном Бакановым.

«Баканов, не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!!!» – написал Богдан в своем Facebook.

Ранее украинский журналист Станислав Речинский заявил, что Баканов 30 октября якобы подрался с Богданом и выбил ему зуб.

Эту информацию позже опроверг замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко.