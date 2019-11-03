Назван срок завершения испытаний новейшей БМП-2М с гранатометом и «Корнетами»

В оборонно-промышленном комплексе России назвали срок завершения государственных испытаний модернизированной боевой машины пехоты БМП-2М, оснащенной боевым модулем «Бережок» и пусковыми установками управляемых противотанковых ракет «Корнет».

По словам источника, государственные испытания БМП-2М (глубокая модернизация стоящей на вооружении БМП-2) с боевым модулем «Бережок» должны быть завершены до 1 декабря, передает ТАСС.

Помимо автоматической пушки калибра 30-мм, машина также получила новый боевой обитаемый модуль «Бережок» с автоматической всесуточной системой управления огнем, раздельными многоканальными стабилизированными прицелами наводчика и командира, автоматическим гранатометом АГ-30 и противотанковыми управляемыми ракетами «Корнет», способными поражать тяжелобронированные и воздушные цели на дальности до 10 км.

«На боевое отделение БМП-2М установлены две пусковых установки управляемых противотанковых ракет «Корнет» по две ракеты в каждой», – уточнил источник.

В результате модернизации боевые возможности БМП возросли примерно в четыре раза, при этом машина сохранила способность вести стрельбу на плаву и на ходу в любое время суток.

Напомним, первые БМП-2М с боевым модулем «Бережок» военные получили в июне прошлого года.

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