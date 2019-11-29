Стали известны подробности инцидента с умершей в оренбургском отделении полиции девушкой

Задержанная за избиение сожителя жительница Оренбурга, которая скончалась в отделе полиции, профессионально занималась боксом, сообщил источник в следственных органах региона.

Источник сообщил, что умершей было 28 лет, передает РИА «Новости».

В прошлом она профессионально занималась боксом. В ходе ссоры с сожителем бывшая спортсменка «нокаутировала его», мужчина «получил телесные повреждения», он госпитализирован.

В отношении девушки проводилась проверка по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что в отделе полиции Оренбурга умерла девушка, доставленная туда за правонарушение.