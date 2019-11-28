Москва получила «туристический Оскар»

Москву признали лучшим в мире городом для туризма. Столица России завоевала главную награду премии туриндустрии – World Travel Awards, церемония награждения проходила в Омане.

«Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии – World Travel Awards. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили «туристический Оскар» в главной номинации – «Лучшее туристское направление. Город», – написал в своем Instagram мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что в этом году Москву уже посетило 19.5 млн туристов, не считая тех 45 млн, кто приезжает в столицу на один день.

В номинации вместе с Москвой были представлены Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира.

По словам председателя столичного комитета по туризму Екатерины Проничевой, премия World Travel Awards - это «знак качества» и знак того, что Москва укрепляет позиции международного центра туризма. «Это город с богатой историей и культурой, с одной из крупнейших экономик мира, огромный деловой мегаполис. Туристы из разных стран, приезжая в Москву, получают положительные впечатления, приобретают уникальный опыт и чувствуют себя комфортно и безопасно», – приводит ее слова РИА «Новости».

В 2020 году финал премии World Travel Awards впервые пройдет в Москве.

Ранее были названы самые популярные у иностранных туристов места в Москве.