Российского актера задержали в киевском аэропорту после признания о посещении Крыма

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) сообщила о задержании российского актера театра и кино в киевском аэропорту «Борисполь», по данным ведомства, актер признался, что въезжал на территорию Крыма через закрытые пункты пропуска, сообщила пресс-служба ГПСУ.

По информации «УНИАН», речь идет о 39-летнем актере Николае Иванове. На Украину мужчина прибыл рейсом из Минска для участия в кастинге сериала, уточняет ГПСУ. Во время беседы с пограничниками, актер сообщил, что в 2018 году ездил в Крым.

«Сотрудники Госпогранслужбы отказали гражданину России в пересечении границы, россиянину запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее российский актер Никита Панфилов заявил, что не собирается посещать Крым из-за съемок в украинском сериале.