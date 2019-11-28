Япония высказала предположение о типе запущенных КНДР ракет

КНДР провела пуск двух объектов, похожих на баллистические ракеты, сообщили японские СМИ.

Как передает агентство Киодо со ссылкой на источники в министерстве обороны Японии, предположительно, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает РИА «Новости».

«Продолжаются пуски ракет Северной Кореей, и это представляет серьезную проблему для нашей страны и мирового сообщества. Для того, чтобы защитить жизнь и имущество народа, мы продолжаем сбор и анализ информации», – приводит заявление министерства обороны телеканал NHK.

Напомним, ранее в четверг в Комитете начальников штабов (КНШ) Южной Кореи заявили, что Северная Корея в четверг совершила запуск снаряда неустановленного типа. Японская служба безопасности на море также сообщила о пуске ракеты со стороны Северной Кореи и призвала суда к бдительности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД