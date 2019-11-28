Россияне выразили отношение к доставке товаров на дом

Более половины (59%) россиян пользуются доставкой товаров до дома или работы, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Каждый второй россиянин пользуется доставкой до дома или до работы с разной периодичностью (59%). Чаще пользуются услугами доставки ежедневные пользователи интернета (67%) и жители крупных городов: Москвы и Санкт-Петербурга (78%), городов-миллионников (71%) и с населением 500-950 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

При этом 24% респондентов заказывает доставку не чаще раза в год, а 21% пользуется такой услугой раз в полгода или чаще, 11% пользуются ей несколько раз в месяц и 1% – ежедневно.

Более трети (39%) респондентов сталкивались с периодической задержкой товаров при доставке, некачественный товар или отличный от заказанного хотя бы раз-два получали 26% и 21% участников опроса соответственно. При этом 19% респондентов знакомы с ситуацией, когда заказанный товар не пришел.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23 ноября. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, во вторник Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при покупке товаров в интернете в рамках акции «Черная пятница», которая состоится в эти выходные.