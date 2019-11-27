Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что стало «последней надеждой» для Киева в вопросе газопровода «Северный поток – 2».

«Прогноз оправдался: Киев не стал – или не успел – оспорить решение Дании по «Северному потоку – 2». 27 ноября срок для подачи апелляции истек», – написал сенатор в Twitter.

«Скорее всего, в Киеве решили: переубедить датчан не удастся, реальных доводов нет. Теперь последняя надежда Украины – санкции США против проекта», – добавил Пушков.

Напомним, в 17.00 мск в среду истек срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА), данное на прокладку газопровода «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявлял, что Киев попытается оспорить решение датских властей, которые позволили прокладывать «Северный поток – 2» в своих водах. Он уточнил, что украинская сторона намерена сделать упор на «экологический аспект».

Оператор проекта Nord Stream 2 AG подчеркнул, что решение Копенгагена по «Северному потоку – 2» основано на тщательной экологической экспертизе.

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