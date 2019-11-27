Истек срок апелляции на разрешение Дании на строительство «Северного потока – 2»

Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА), данное на прокладку газопровода «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм, истек в 17.00 мск, сообщили в ведомстве.

«Апелляционный совет по вопросам энергетики, как правило, принимает обращения в последние дни отведенного для апелляций срока. Сегодня, 27 ноября, в три часа дня (17.00 мск) срок подачи заявлений по этому делу истекает», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ергенсен.

Она добавила, что, как правило, жалоба не приостанавливает решения по делу, а решение по апелляциям принимается в среднем в течение 17 месяцев.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев попытается оспорить решение датских властей, которые позволили прокладывать «Северный поток – 2» в своих водах. Он заявил, что при оспаривании решения Киев собирается использовать экологический аспект.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ответ заявила, что решение Копенгагена по «Северному потоку – 2» основано на тщательной экологической экспертизе.

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