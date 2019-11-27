Назван способ сэкономить на проезде по платной трассе Москва – Петербург

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что сэкономить до 40% средств при поездке по платной трассе М-11 Москва – Петербург можно будет при использовании электронного транспондера.

Стоимость проезда составит 1350 рублей, при этом на въездах в оба города удастся избежать пробок, отметил Дитрих, передают «Ведомости».

Стоимость проезда по трассе для легковых автомобилей в будний день составит 1820 рублей, с транспондером, который позволяет оплатить проезд без остановки – 1331 рубль.

На выходных стоимость составит 2020 рублей, с транспондером – 1494 рубля, отметили в «Автодоре».

Президент России Владимир Путин отмечал, что трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом повысит инвестпривлекательность и конкурентоспособность регионов.

В среду Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, которая является дублером федеральной автодороги М-10 «Россия». Президент дал ей название «Нева».

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