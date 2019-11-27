Пенсионерка из Петербурга обняла Путина

Во время общения президента России Владимира Путина с жителями Санкт-Петербурга, пожилая женщина заплакала, увидев, что глава государства уже уходит.

Женщина рассказала президенту о проблеме своей дочери, а затем обняла Путина за шею. Российский лидер обнял пенсионерку в ответ и пообещал помочь. Видеозапись опубликована в Twitter журналиста Дмитрия Смирнова.

Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь pic.twitter.com/NW0bnseDVk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2019 г.

Ранее в селе Санниково Алтайского края женщина бросилась в ноги премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой решить проблему с водоснабжением. Медведев поручил губернатору разобраться. Однако сама женщина призналась, что ей подставили подножку, но и без этого она бы встала перед главой правительства на колени.

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