Командира A321, посадившего борт на кукурузном поле, наградили орденом мусульман

Председатель совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) Равиль Гайнутдин наградил командира Airbus A321 Дамира Юсупова, который посадил судно на кукурузном поле.

Гайнутдин вручил Юсупову орден мусульман «За заслуги», передает РИА «Новости».

Юсупова наградили за «проявленное мужество, сохранение человеческих жизней в экстремальной ситуации, высокий профессионализм, верность духовным традициям и гражданскому долгу», церемония состоялась в Московской соборной мечети.

«Мы с восхищением тогда узнали, что наш брат Дамир Юсупов смог посадить такой огромный лайнер без гибели пассажиров на кукурузное поле. Мы восприняли это как настоящий героизм, как подвиг настоящего человека», – сказал глава совета муфтиев России.

Он отметил, что этот подвиг должен стать примером для молодежи.

«То, что мы остались живы и здоровы – это милость всевышнего Аллаха. Многие говорят о профессионализме, везении, но мы все понимаем, что это произошло по его милости. Самой большой наградой является то, что люди вернулись к своим близки, все остались живы и здоровы. Я очень горд получить такую награду, благодарен за доверие», – сказал Юсупов.

Напомним, в августе командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным были вынуждены совершить аварийную посадку самолета в кукурузном поле. Причиной стали чайки, которые при взлете попали в оба двигателя. Указом президента обоим пилотам присвоили звание Героев России.