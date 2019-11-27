«Башня Федерация» подтвердила покупку апартаментов сирийцами

Среди покупателей апартаментов в башне «Федерация» Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» присутствуют граждане САР, сообщил генеральный директор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов.

Смирнов сообщил, что «процент иностранных покупателей у нас небольшой, буквально несколько процентов в общем объеме апартаментов, но иностранцы есть – турки, сирийцы, китайцы, представители Латинской Америки», передает ТАСС.

По его словам, интерес иностранных покупателей к апартаментам связан с тем, что в «Федерации» много зарубежных компаний, которые владеют офисами или арендуют недвижимость.

«Минимум стран десять», – уточнил Смирнов, предположив, что все апартаменты в башне «Федерация» могут быть проданы за полтора года.

Напомним, комплекс «Башня «Федерация» построен на 13-м участке «Москва-Сити» и состоит из двух небоскребов – «Запад» и «Восток» (самые высокие жилые апартаменты в Европе).

Общая площадь объекта – 443 тыс. кв. м. Высота башни «Запад» – 242 метра, «Восток» – 374 метра.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness сообщила, что родственники президента Сирии Башара Асада, начиная с 2013 года, якобы купили не менее 19 апартаментов в «Москва-Сити», 18 из них – в МФК «Город столиц», еще один – в «Башне Федерация».

В Кремле заявляли, что не имеют данных о «недвижимости Асада» в Москве.