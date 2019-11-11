В Кремле ответили на вопрос о «недвижимости Асада» в Москве

В Кремле не располагают данными о том, есть ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории «Москва-сити», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, нам не известно, и нам не должно быть это известно. В России свободный абсолютно рынок», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать статью Financial Times, согласно которой родственники Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-сити».

«Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия – это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика», – добавил он.

Напомним, ранее в понедельник The Financial Times сообщала, что в собственности семьи президента Сирии Башара Асада находятся 20 роскошных апартаментов в комплексе «Город столиц» в районе «Москва-Сити».

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