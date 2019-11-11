Британские СМИ узнали о покупке семьей Асада 20 люксовых апартаментов в Москве

В собственности семьи президента Сирии Башара Асада находятся 20 роскошных апартаментов в комплексе «Город столиц» в районе «Москва-Сити», пишет The Financial Times.

По информации FT, семья Асада приобрела элитную недвижимость в двухбашенном небоскребе, который до 2012 года считался самым высоким в Европе, с целью сохранения десятков миллионов долларов, поскольку в Сирии бушевала гражданская война.

Издание сообщает, что несколько двоюродных братьев Асада и их родственники за последние шесть лет купили в Москве не менее 20 квартир стоимостью 40 млн долларов. При осуществлении сделки использовалась сложная цепочка компаний и кредитных соглашений.

По информации Financial Times, сделки по покупке апартаментов в «Городе столиц» осуществлялись с 2013 года по июнь 2019 года.

Из 20 квартир, сообщает FT, 13 объектов были куплены напрямую или компаниями, контролируемыми 48-летним полковником Хафизом Махлуфом – двоюродным братом Башара Асада по материнской линии, бывшим руководителем дамасского отделения главного управления безопасности. Еще две квартиры были куплены женой и невесткой старшего брата Хафиза Рами, который долгое время считался самым влиятельным сирийским бизнесменом. Три других объекта в московских небоскребах куплены тремя другими братьями и сестрами Махлуфа, добавляет издание.

По меньшей мере четыре объекта недвижимости, продолжает Financial Times, используются в качестве жилья, в том числе одна квартира, принадлежащая Ихабу и Ияду Маклуфам.

По мнению автора публикации, эти сделки с недвижимостью представляют Россию «критическим защитником» сирийского правительства. Британское издание напоминает, что до начала российской операции в Сирии Асад потерял контроль над двумя третями территории собственной страны. Теперь же сирийское правительство вновь контролирует большую часть республики.