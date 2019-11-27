Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчицы Гоар Вартанян

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарной разведчицы-нелегала Гоар Вартанян, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин выразил соболезнования родным и близким Гоар Вартанян, нашей знаменитой разведчицы. Без Гоар Вартанян, без ее мужа Геворка история нашего мира могла идти по-другому», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что это люди, которые оставили свой отпечаток в истории человечества.



«Путин хорошо был знаком и с Гоар, и ее мужем. Уже после кончины мужа Гоар приходила к Путину. Путин приезжал к ней в гости», – подытожил пресс-секретарь главы государства.

Также Песков сообщил также, что Путин в среду примет участие в церемонии прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Начнет он пребывание (в Санкт-Петербурге) с печального мероприятия, он примет участие в траурных мероприятиях (связанных со смертью) Людмилы Вербицкой, посетит Санкт-Петербургский университет», – сказал он.

При этом Песков указал, что Путина и Вербицкую связывала давняя дружба, российский лидер с огромным уважением относился к ней, к ее академическим знаниям.

Напомним, в понедельник в Службе внешней разведки России сообщили, что легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян умерла на 94-м году жизни.

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