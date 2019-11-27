Искусственный интеллект помог разгадать загадку Шекспира

Исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы определить, какой объем пьесы «Генрих VIII» Уильям Шекспир написал сам, а какой принадлежит перу Джона Флетчера, сообщили британские СМИ.

Как пишет Daily Mail, эксперты давно знали, что пьеса «Генрих VIII» является плодом коллективного труда. Но не знали, какую часть Шекспир написал сам, а какая принадлежит соавтору, сменившему его на посту драматурга актерской труппы «Люди короля» в 1616 году.

Чешский специалист по искусственному интеллекту Петр Плехач использовал алгоритм, который изучил стиль писателя и смог определить его руку, передает РИА «Новости».

В результате выяснилось, что Флетчер создал несколько сцен, в том числе значительную часть второго действия. В некоторых эпизодах алгоритм установил смешанное авторство.

Напомним, ранее директор британской Королевской шекспировской компании Грегори Доран заявил, что Шекапир взял за основу один из эпизодов «Дон Кихота» Сервантеса и написал собственную пьесу, которая дважды представлялась на сцене шекспировского театра «Глобус» в Лондоне.

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