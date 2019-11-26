Министр спорта России увидел противоречия в решении комитета ВАДА

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который рекомендовал не допускать Россию к соревнованиям в течение четырех лет, не услышал позицию российских экспертов, заявил министр спорта Павел Колобков.

«Действительно, вчера официально были получены рекомендации комитета по соответствию. Они основаны на приведенном анализе департамента по расследованиям ВАДА, который, в свою очередь, был основан на выводах привлеченных экспертов университета Лозанны», – передает слова Колобкова РИА «Новости».

Он добавил, что эксперты российских институтов встречались с представителями комитета и обсуждали вопросы.

«К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана. И были приняты эти рекомендации», – добавил министр.

Колобков заявил, что видит «определенные противоречия» в решении комитета ВАДА, однако решение исполкома будет основано именно «на этом докладе».

«Считаю, что у РУСАДА достаточно юридических оснований, чтобы оказать защиту российскому спорту. В том числе юридических. Если РУСАДА будет оспаривать это решение, то рассмотрение перейдет в плоскость Спортивного арбитражного суда (КАС), где уже будут заново рассмотрены доказательства, опрошены эксперты. И я уверен, что наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы», – добавил глава Минспорта.

По его словам, пока рано говорить, что все санкции из рекомендаций комитета будут приняты советом учредителей ВАДА.

Ранее стало известно, что комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, запретив поднятие российского флага на любом крупном турнире.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие крупные соревнования могут пропустить спортсмены из России.