Назначена встреча Путина с президентом УЕФА

В Санкт-Петербурге 27 ноября состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаусом Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», – цитирует РИА «Новости» пресс-службы.

Всемирный экономический форум, который посетил Владимир Путин, прошел во Владивостоке в начале сентября.