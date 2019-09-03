Путин прилетел во Владивосток на ВЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), в ходе которого встретится с несколькими иностранными лидерами.

Путин прилетел во Владивосток из Монголии, где был с официальным визитом, передает ТАСС.

4 сентября в рамках ВЭФ пройдут переговоры российского президента с премьером Индии Нарендрой Моди, до начала которых оба лидера посетят судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе «Большой камень».

Переговоры пройдут на острове Русский в узком и расширенном составах.

Владимир Путин из Монголии прилетел во Владивосток на Восточный экономический форум pic.twitter.com/5jTYyZghRy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 сентября 2019 г.

Также 4 сентября Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года».

Ранее премьер Индии заявил, что у него в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным есть «особая химия».