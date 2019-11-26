Соловьев оценил призыв Сенцова вернуть Украине ядерное оружие

«Удивителен тот факт, что европейские структуры приглашают к себе террориста и еще его выслушивают», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал заявления Олега Сенцова в Европарламенте о необходимости вернуть Украине «нашу бомбу».

«Сенцов – человек, осужденный за терроризм. Почему нас должно волновать, что он понимает и что нет? Он что, уполномоченное лицо от государства Украина?» – отметил журналист Владимир Соловьев. Собеседник напомнил, что доказательства вины Сенцова неопровержимы. «Была высока вероятность, что в результате планируемого им теракта погибнут дети», – заметил он.

Осужденный в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов, выступая в Европарламенте, призвал вернуть Киеву ядерное оружие. Сенцов заявил, что раз «у нас забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», от которой Украина отказалась, подписав в 1994 году Будапештский меморандум.

«Все кричали, что он выдающийся режиссер, что-то я не вижу, чтоб он занимался режиссерской деятельностью, – констатировал Соловьев. – Все-таки назовите мне хоть одну его выдающуюся режиссерскую работу. Кроме того, если этот гражданин даже не понимает, о чем он говорит, то пусть изучит историю. Отдать ядерное оружие им приказали американцы. Так что пусть с них и спрашивает».

Сенцов, выступая на совместном заседании трех комитетов Европарламента, также заявил, что «не понимает» переговоров по поводу имплементации Минских соглашений и по поводу «формулы Штайнмайера». «Если Украина считает, что нужно выходить из Минских соглашений, то Россия особо возражать не будет, потому что это вопрос Украины. Хотелось бы напомнить Сенцову, что эти соглашения утверждены Совбезом ООН», – заметил по этому поводу Соловьев.

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