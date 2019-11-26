Польская студентка поиздевалась над «нарушившей иерархию» украинкой

Студентку Варминско-Мазурского университета в польском городе Ольштын отстранили от учебы после того, как она записала видео с оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в одном поезде.

Издание Wprost сообщает, что украинка якобы заняла место студентки в поезде. За это полька назвала попутчицу на видео «уборщицей», «животным» и призвала украинских мигрантов «соблюдать иерархию», передает РИА «Новости».

В университете поведение учащейся назвали недопустимым и возмутительным. Руководство вуза заверило, что в учебном заведении «нет и не будет места для проявлений расизма, ксенофобии или уничижительной позиции по отношению к меньшинствам».

Позднее студентка извинилась за свои слова, заверив, что не поддерживает национализм или дискриминацию, а произошедшее назвала «шуткой».

Ранее украинки рассказали о нечеловеческих условиях работы в Польше.

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