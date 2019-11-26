После появления видео с убирающим снег с крыши школы ребенком уволена дворник

В Уссурийске уволили дворника школы, где ребенок счищал снег с козырька здания. Выяснилось, что мальчик сам решил помочь своей тете.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников видеосъемки и опросили их. Установлено, что 22 ноября учащийся 6-го класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в учебном заведении, оказал ей помощь в уборке снега. Мальчик не стал надевать верхнюю одежду, так как на улице было тепло», – сообщили в управлении МВД региона.

В администрации города также рассказали об итогах проверки. Там уточнили, что мальчик убирал снег не более пяти минут. «Мы поговорили с учеником, он подтвердил, что сам захотел помочь убрать снег. Никто ребенка не заставлял и не принуждал к этому. Сразу были приняты все меры. С педагогическим составом и с техническим персоналом школы проведена беседа», – отметил директор школы №31 Сергей Старкин.

По итогам проверки было принято решение об увольнении дворника, также был объявлен выговор завхозу за слабый контроль за персоналом, а директору учебного заведения вынесено замечание. В администрации подчеркнули, что у родителей мальчика претензий к школе нет.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мальчик без верхней одежды счищает снег с козырька школы. После этого инцидентом заинтересовалась прокуратура. Также проверку проводил и СК.