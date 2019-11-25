Пушков оценил ответ Нафтогаза на предложение Газпрома по транзиту

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление исполнительного директора украинского Нафтогаза Юрия Витренко о возможности заключения годового контракта на транзит российского топлива.

«Нафтогаз допустил заключение годового соглашения с Газпромом на транзит газа из России. Это первый шаг к здравому смыслу и, кстати, к соблюдению интересов самой Украины», – написал Пушков в своем Twitter.

«Позиция «все или ничего» лишена перспективы», – подчеркнул сенатор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД