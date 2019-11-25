Стала известна причина массовой драки дворников в центре Москвы

Массовая драка дворников на улице Ефремова в центре Москвы не была спонтанной, рабочие заранее сговорились устроить разборку.

Как стало известно РЕН ТВ, незадолго до конфликта противоборствующие стороны играли в футбол. Во время игры один из рабочих грубо нарушил правила. Команды решили встретиться позже и «обсудить» этот момент.

В результате выяснение отношений переросло в бойню на лопатах и ломах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что задержаны более 10 участников конфликта, остальные успели разбежаться.