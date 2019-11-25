В Совфеде ответили на заявление украинского генерала о военном значении Крыма

Российский сенатор, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о военном значении Крыма.

«Россия – не Сан-Марино, и в силу географического положения, истории не может не решать геополитические задачи. Странно, что это удивляет начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, должность которого предполагает понимание таких простых вещей», – написал Клинцевич на своей странице в соцсети Facebook.

Сенатор также обратил внимание, что Хомчак при этом «не задается вопросом, что забыли военные США в Европе». «Вот кто реально «кошмарит» – и не только Европу, но весь мир, а наша страна лишь обеспечивает свою безопасность» – подчеркнул Клинцевич.

«Стоит также напомнить Руслану Хомчаку, что Крым – российская территория, и мы, в отличие от американцев, находимся у себя дома», – указал сенатор.

Накануне начальник генштаба ВС Украины Руслан Хомчак назвал Крым российской военной базой, «которая должна «кошмарить» всю Европу и Северную Африку». В Крыму ответили на сравнение с «кошмарящей» Европу военной базой.

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