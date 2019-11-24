Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8, летевший из Ново-Портовского месторождения в Новый Уренгой, совершил аварийную посадку на Ямале, получив сильные повреждения, сообщил источник.

Нештатная ситуация произошла при наборе высоты. Жесткую посадку вертолет совершил у села Новый Порт, у машины повреждены хвостовая балка, разрушено шасси. Никто не пострадал, передает «Интерфакс».