Ветлицкая объяснила возвращение в Россию

Певица Наталья Ветлицкая рассказала в интервью программе «Привет, Андрей!» на «России 1», почему решила вернуться на родину после 15 лет жизни в Испании.

По ее словам, в ее жизни все «происходит автоматически». «Я не могу рассуждать с точки зрения обывателя, я все-таки много лет была наедине с собой, поэтому я вижу совершенно по-другому», – цитируют Ветлицкую «Вести».

«Мне кажется, что я якобы принимаю решение, а потом оказывается, что жизнь меня просто куда-то выводит», – добавила певица.

Она рассказала, что в Испании прожила 15 лет, а уехала туда из-за дочери – выбор пришлось делать между «карьерой и здоровьем ребенка».

При этом Ветлицкая заявила, что не хотела иметь детей, считая это «дикой ответственностью».

«На почве беспокойства о дочери я себе заработала невроз. Но сейчас я научилась держать себя в руках», – сказала певица.