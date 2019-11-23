Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что Иран обратился к России с просьбой предоставить кредит на 2 млрд долларов для реализации проектов по строительству электростанций, железных дорог и закупку вагонов метро.

«Они действительно обратились по ряду проектов с просьбой предоставить межправительственные кредиты. Минфин рассматривает этот вопрос. Там есть строительство электростанций, гидроэлектростанций, железные дороги и поставка вагонов для метрополитена. Примерно 2 млрд долларов (запрошенный объем нового кредита – прим. ТАСС)», – сказал Новак, передает ТАСС.

При этом он отметил, что с учетом ранее принятых решений по предоставлению кредитов Ирану их общая сумма может составить около 5 млрд долларов. «Они просят до 5 млрд долларов довести общий [объем предоставляемых кредитов]», – добавил Новак.