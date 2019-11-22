Нортон рассказал о спасении едва не задохнувшегося под водой Ди Каприо

Американский актер Эдвард Нортон рассказал, как на Галапагосских островах уберег от смерти Леонардо Ди Каприо.

Инцидент произошел в 2010 году, когда Нортон и Ди Каприо «занимались подводным плаванием вместе с известным океанологом Сильвией Эрл», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

Как рассказал Нортон, Ди Каприо «с детства сходит с ума по животным», поэтому поплыл за пятнистыми скатами, «чтобы снять их».

Сам Нортон занимается дайвингом с 16 лет и внимательно следил за временем, проведенным под водой. Он заметил, как Ди Каприо стал «подниматься вверх и вниз».

«Это нехороший признак», – пояснил Нортон.

Оказалось, что у Ди Каприо почти закончился кислород.