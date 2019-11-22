Полицейский по пути домой задержал ранившего пассажира метро злоумышленника в Петербурге

Мужчину, напавшего с ножом на пассажира на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге, задержал полицейский, который шел домой со службы.

Как стало известно, 23-летний младший сержант полиции Дмитрий Зимников, сотрудник управления полиции на метрополитене возвращался домой со службы, когда к нему подбежала женщина и сообщила о драке на станции «Площадь Восстания», сообщает «Фонтанка».

Зимников обнаружил раненного мужчину в вестибюле станции и вызвал бригаду скорой помощи. К моменту прибытия полицейского нападавший скрылся, тогда страж порядка начал опрашивать очевидцев. Однако нападавший зашел в метро, и раненный узнал в нем злоумышленника. Полицейский задержал подозреваемого, применив боевые приемы самообороны.

Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Роман Плугин решил поощрить младшего сержанта за решительность и профессиональное исполнение своих обязанностей.

Напомним, ранивший ножом пассажира задержан, им является житель Ставропольского края. Отмечается, что он безработный, не зарегистрирован в Петербурге и Ленинградской области.