Пассажира ранили ножом в метро Петербурга

Жителя Ставропольского края задержали по подозрению в нанесении ножевого ранения мужчине в вестибюле станции метро «Площадь Восстания», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что вечером 20 ноября «в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в вестибюле станции метро «Площадь Восстания», передает РИА «Новости».

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали жителя Ставропольского края. Отмечается, что он безработный, не зарегистрирован в Петербурге и Ленинградской области.

По предварительным данным, подозреваемый во время внезапно возникшей ссоры ножом нанес удар в живот жителю Новгородской области, 1979 года рождения.

Потерпевший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в Тульской области мужчину зарезали из-за долга.