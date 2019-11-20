Опубликовано видео убийства мужчины на парковке в Тульской области из-за долга

На камеры видеонаблюдения попал момент убийства 47-летнего мужчины на парковке около школы в городе Кимовске Тульской области.

Накануне днем между мужчинами произошел конфликт. В ходе драки один из них выхватил нож, потерпевший пытался убежать, однако его противник несколько раз ударил его ножом. В дальнейшем раненный мужчина скончался в больнице, сообщают «Тульские новости».

Нападавший скрылся, однако в ночь с 19 на 20 сам пришел в полицию. По данным СМИ, конфликт произошел из-за дола потерпевшего. Ранее мужчины вместе вели небольшой бизнес по ремонту.

Ранее было опубликовано видео убийства водителем пешехода в подмосковных Мытищах.