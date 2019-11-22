Синоптик пообещал москвичам солнечные выходные

На выходных в московском регионе будет солнечная, но холодная погода, а со среды ожидается потепление и осадки, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода на выходных не изменится, атмосфера, условно, застыла. Такая стабильная ситуация продержится в ближайшие выходные и в начале следующей недели. Центр антициклона приблизится к столичному региону, а значит будет малооблачная погода без осадков, ветер южный не более 1,6 м/с. В центральной России ожидаются ночные морозы 7-12 градусов ниже ноля, а днем от -1 до -6», – говорит Тишковец.

Синоптик предупреждает, что такой климатический фон соответствует декабрьской норме. Атмосферное давление в выходные начнет медленно понижаться, но все еще останется существенно выше климатической нормы – 760-765 мм ртутного столба, при норме 745.

«К среде облаков станет больше, и начнется медленный спад морозов, который приведет к тому, что к концу месяца потеплеет. Начнутся смешанные осадки, а температура уйдет в слабо положительное значение.

Настоящая зима придет в начале декабря, отмечает синоптик. Будет стабильно минусовая температура, пойдет снег.

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