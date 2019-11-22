В Кремле оценили новые правила получения справки для водителей

Новые правила медосвидетельствования водителей являются верными, но при их принятии не все было просчитано, в том числе, высокая стоимость анализов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Цель, собственно, абсолютно благая, это понятно. Цель – это безопасность и сохранение жизни людей, жизни тысяч людей, которые ежегодно в нашей стране гибнут на дорогах, в том числе, и главным образом по причине пьянства за рулем. Цель абсолютно оправданная и правильная. Сами эти меры не согласовывались с администрацией президента, они и не должны согласовываться», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что «справедливости ради, нужно заметить, что, по всей видимости, не все было просчитано», передает РИА «Новости».

«В первую очередь, это высокая стоимость анализов, которые новой практикой предписываются делать. Это сам тот факт, что большинство оборудования расходников, которые предстояло применять при этих анализах, они в настоящее время могут быть фактически только импортными. Это абсолютно не коррелируется с теми установками, которые давали и правительство, и глава государства относительно локализации производства. Совсем недавно мы с вами были свидетелями, когда в Кремле соответствующее совещание проводил президент. И, конечно, неудобства, которые в этой связи могли быть доставлены гражданам», – отметил Песков.

В то же время он отметил, что вопрос о кадровых решениях из-за новых правил медосвидетельствования не стоит.

«За что наказан?... Это рабочий процесс, не надо никого наказывать за рабочий процесс. Происходит корректировка», – сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли кто-либо наказан в Минздраве за сложившуюся ситуацию, в том числе будут ли сделаны какие-либо выводы по министру Скворцовой.

Пресс-секретарь также назвал вопрос некорректным. «При чем здесь кадровые решения? Здесь нет вообще такого вопроса, не существует в этой ситуации», – добавил он.

Вопрос о причинах увольнения Клименко после заявлений президента Песков адресовал в Минздрав. «Это я не знаю, это в Минздраве спрашивайте. Я не знаю, кого там они увольняют или кто-то сам увольняется, но это не наш вопрос», – сказал Песков, отметив, что вопроса о кадровых решениях в этой ситуации не стоит.

Песков уточнил, что Минздрав взял полгода для отрегулирования нового механизма медосвидетельствования. «Мы с вами увидели очень ажиотажную ситуацию, которая сложилась в разных регионах. И, конечно, на это обратил внимание президент и Сергей Семенович Собянин, когда с ним общался. Президент высказал свою точку зрения, и Минздрав достаточно оперативно отреагировал в том плане, что они же не отменили как таковое решение, они взяли еще полгода, шесть месяцев, на то, чтобы доработать эту тему», – заявил Песков.

Кроме того, он добавил, что все необходимые поправки будут внесены и в течение нескольких месяцев Минздрав проработает данный вопрос.

Комментируя замечания журналистов о том, что, исходя из нового анализа, любой человек, употребляющий алкоголь в любых дозах с регулярностью раз в месяц, будет считаться алкоголиком, Песков сказал: «Это нужно Минздрав спрашивать, конечно. Если таким образом доходит до абсурда, то, естественно, наверное, Минздрав внесет необходимые корректировки. Здесь не должно быть сомнений».

В четверг президент Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы отразиться на стоимости справок. По словам главы государства, такие нововведения надо проводить с умом и поэтапно.

После этого глава Минздрава Вероника Скворцова подписала приказ, перенеся сроки ввода тестирования на наркотики и злоупотребление алкоголем при получении водительских прав. Генпрокуратура также назвала ошибкой раскритикованный Путиным приказ о медосмотре водителей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медицинской справки.