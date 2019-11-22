Названа дата проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 19 декабря, открыта аккредитация журналистов на участие, сообщили в пресс-службе Кремля.

«19 декабря 2019 года в 12.00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.

Практику проведения больших ежегодных пресс-конференций президент России Владимир Путин ввел в 2001 году.