Тренера по пинг-понгу заподозрили в домогательствах к школьницам в Петербурге

Следствие возбудило уголовное дело против тренера по настольному теннису по подозрению в домогательстве к детям 8 и 10 лет в Кронштадтском районе Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, тренера по настольному теннису, по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным ведомства, подозреваемый в октябре и ноябре 2019 года в помещении спортивного центра в Кронштадтском районе «совершил иные действия сексуального характера в отношении 8 и 10-летних девочек».

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Напомним, в марте в Московской области тренера по боевым искусствам заподозрили в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

