Крым впервые получил возможность экспортировать электричество

Крым впервые в своей истории перестал быть энергодефицитным и сможет при необходимости поставлять электроэнергию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Нам помогала вся страна. <...> В кратчайшие сроки были построены энергетический мост, новые электростанции, проведена модернизация действующих генерирующих мощностей. И сегодня Крым не только впервые в своей истории перестал быть энергодефицитным регионом, но и может при необходимости поставлять избыток электроэнергии за пределы полуострова», – передает ТАСС слова Аксенов.

Он добавил также, что следующим важным этапом станет модернизация сетевого комплекса в республике.

«За пять лет предстоит построить либо реконструировать десятки подстанций и ЛЭП, провести цифровизацию энергосистемы. Уверен, что и эти задачи будут успешно решены», – отметил Аксенов.

Напомним, в ночь на 22 ноября 2015 года опоры поврежденной ранее линии электропередачи вновь были взорваны. Крым остался без электричества. Позднее энергоснабжение было частично восстановлено, в республике был введен режим ЧС, а также разработан алгоритм электроснабжения полуострова – введен график аварийных отключений.

После введения энергетической «блокады» Крыма президент России Владимир Путин поручил провести на полуострове опрос, с тем чтобы выяснить, согласны ли крымчане на заключение контракта на поставку электроэнергии с Украины, если полуостров в документе будет именоваться украинским. Как показал опрос, подавляющее большинство жителей республики выступили против заключения контракта на таких условиях.

В итоге было принято решение ускорить строительство энергомоста на полуостров. Путин пообещал, что нитки будут проложены с материка в Крым за три–четыре месяца. Работы были выполнены в сроки, указанные президентом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД