Южная Корея отменила совместные с Японией учения

Совместные учения служб береговой охраны Японии и Южной Кореи, запланированные на 27 ноября, отменены, сообщило японское общественное телевидение.

Сообщается, что учения, которые проводятся почти ежегодно, в этот раз решено отменить по инициативе южнокорейской стороны, передает ТАСС.

В официальном уведомлении Южная Корея попросила отменить проведение учений в этом году «в связи со служебными обстоятельствами».

Отношения Сеула и Токио резко ухудшились из-за проблемы с выплатами компенсаций южнокорейским работникам, чей подневольный труд Япония использовала во время Второй мировой войны.

В августе Сеул объявил о своем намерении не продлевать соглашение об обмене разведданными, поскольку оно перестало соответствовать национальным интересам. Срок его действия истекает 23 ноября.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о «тихой» войне между Японией и Южной Кореей, которая может разрушить важнейшую для современной промышленности отрасль.