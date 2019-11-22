Нефть подешевела после двухдневного роста

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются в рамках коррекции после роста на 2-3% в течение двух предыдущих торговых сессий.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,5% – до 63,65 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,65% – до 58,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости».