Названо место дежурства арктических ЗРК «Тор-М2ДТ»

В конце ноября батарея арктических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2ДТ» заступит на боевое дежурство в поселке Корзуново (Мурманская область), сообщило Министерство обороны.

«В Мурманской области заступит на боевое дежурство батарея уникальных арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» отдельной мотострелковой бригады Северного флота», – сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Официальная церемония заступления батареи ЗРК на боевое дежурство назначена на 30 ноября. В этом году личный состав бригады прошел полный подготовительный курс и выполнил первые боевые стрельбы на военных полигонах в Астраханской области и в Арктике.



С августа в Мурманске уже несет службу дивизион этих комплексов. Ранее было опубликовано видео испытаний арктического ЗРК «Тор-М2ДТ».