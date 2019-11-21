Госдума приняла закон о возможности признания физлиц иноагентами

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Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
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Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
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Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              Госдума приняла закон о возможности признания физлиц иноагентами

              21 ноября 2019, 14:24

              Текст: Алина Назарова

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              Российские парламентарии в четверг приняли закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.

              В 2017 году вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Гослумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании в России работы иностранных СМИ-иноагентов. Проектом предлагалось запретить распространение в России материалов и сообщений иностранного СМИ-иноагента без маркировки о том, что тексты созданы таким СМИ. Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что указанное СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом.

              Проект был принят в первом чтении летом прошлого года, передает РИА «Новости».

              На прошлой неделе комитет Думы по информполитике поддержал поправки в проект ко второму чтению, предложенные главой комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андреем Климовым и главой думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василием Пискаревым.

              Парламентарии, в частности, предложили классифицирующие признаки, позволяющие признать иноагентом организацию или частное лицо. Говоря о поправках, Левин ранее отмечал, что решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по согласованию с МИД. «Физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано лицом, выполняющим функции иностранного агента, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента», – говорил Левин.

              Он уточнил, что под «сотрудничеством» понимается участие в создании и распространении информации иностранного СМИ-иноагента или российского юрлица, учрежденного иностранным СМИ-иноагентом. Также, заявлял Левин, одновременно должно быть соблюдено и второе условие: получение физлицом финансирования из иностранных источников. Он подчеркивал, что для признания физлица иноагентом Минюст РФ будет должен обосновать связь между иностранным финансированием этого лица и распространением им информации СМИ-иноагента.

              Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.


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