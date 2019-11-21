Госдума приняла закон о возможности признания физлиц иноагентами

Российские парламентарии в четверг приняли закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.

В 2017 году вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Гослумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании в России работы иностранных СМИ-иноагентов. Проектом предлагалось запретить распространение в России материалов и сообщений иностранного СМИ-иноагента без маркировки о том, что тексты созданы таким СМИ. Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что указанное СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом.

Проект был принят в первом чтении летом прошлого года, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе комитет Думы по информполитике поддержал поправки в проект ко второму чтению, предложенные главой комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андреем Климовым и главой думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Парламентарии, в частности, предложили классифицирующие признаки, позволяющие признать иноагентом организацию или частное лицо. Говоря о поправках, Левин ранее отмечал, что решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по согласованию с МИД. «Физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано лицом, выполняющим функции иностранного агента, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента», – говорил Левин.

Он уточнил, что под «сотрудничеством» понимается участие в создании и распространении информации иностранного СМИ-иноагента или российского юрлица, учрежденного иностранным СМИ-иноагентом. Также, заявлял Левин, одновременно должно быть соблюдено и второе условие: получение физлицом финансирования из иностранных источников. Он подчеркивал, что для признания физлица иноагентом Минюст РФ будет должен обосновать связь между иностранным финансированием этого лица и распространением им информации СМИ-иноагента.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.