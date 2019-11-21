Космонавт объяснил, почему женщины редко летают в космос

Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что женщины не часто летают в космос из-за действующих в России сугубо мужских требований к работе на орбите.

В эфире программы «Просто о сложном» у космонавта спросили, почему в космос летали только четыре россиянки и уже 50 американок. Отвечая на него, Рязанский отметил, что у мужчин физиология и гормональный уровень более стабильны и устойчивы к психологическим и вестибулярным воздействиям и перегрузкам выше, чем у женщин, передает ТАСС.

«Требования (в России) мужские, никто не будет подгонять под фазу [менструального] цикла старт ракеты, выход в открытый космос или нештатную ситуацию», – сказал Рязанский, ссылаясь на требования к организации космического полета. Но, учитывая факт большого числа полетов в космос женщин-астронавтов НАСА, Рязанский отметил, что на самом деле фазы цикла «не мешают совершенно».

Он также подчеркнул, что российские женщины не идут в отряд космонавтов из-за ориентированности на семью. «Это мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения, подвиги и так далее. Девочки более приземленные – семья, дети, стабильность», – сказал космонавт.

Рязанский сообщил, что число заявок от женщин в отряд космонавтов в 200 раз меньше чем от мужчин. Но тем не менее у девушек есть шансы оказаться в отряде, если они «на две головы выше любых мальчиков». Однако идею создания отдельного отряда для женщин он не поддержал, так как «это их (женщин) больше унизит – они, значит, под нормальные условия не тянут».

Кроме того, он выразил мнение, что популяризации исследований на МКС не уделяют должного внимания. «К сожалению, сегодня не уделяется большого внимания объяснению и популяризации результатов научной деятельности, которая проводится на станции», – сказал космонавт, уточнив, что на станции одновременно идет порядка 400 научных экспериментов.

Рязанский рассказал, что на МКС идут работы по созданию лекарств от некоторых форм рака, эксперименты с российским биопринтером. «Об этом надо больше говорить», – считает он.

Космонавта также добавил, что 90% космонавтов нужно набирать из числа ученых, так как они могут «не только дать обратную связь, но и сами по ходу работы видоизменить эксперимент, естественно, с помощью Земли, с консультациями». В связи с этим он упомянул космонавта Валерия Полякова, который улетел на станцию «Мир» с программой из 200 экспериментов, но еще столько же сам придумал и провел на орбите.

В октябре астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта МКС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как стать космонавтом.

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