Бортпроводников севшего в поле A321 наградили орденами Мужества

Бортпроводников приземлившегося на кукурузном поле в Подмосковье Airbus 321 наградили орденами Мужества, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», уточнив, что награды вручил министр транспорта Евгений Дитрих.

Награды отличившимся сотрудникам компании вручил министр транспорта Евгений Дитрих, уточнили в пресс-службе перевозчика, передает ТАСС.

«Обладателями государственных наград – орденов Мужества – стали бортпроводники: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина. Ведомственные награды «Отличник воздушного транспорта» получили все семь членов экипажа лайнера Airbus А321, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина», – пояснили в «Уральских авиалиниях».

Пилотов Юсупова и Мурзина 21 ноября наградят в Кремле звездами Героев России.

Напомним, в августе командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным были вынуждены совершить аварийную посадку самолета в кукурузном поле. Причиной стали чайки, которые при взлете попали в оба двигателя. Указом президента обоим пилотам присвоили звание Героев России.