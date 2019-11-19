Эксперт: Российский закон об иноагентах гораздо мягче и либеральнее американского

В США иноагентом может признаваться не только организация, но и человек. Это показывает пример Марии Бутиной. В российском законодательстве существовал этот пробел, но новый закон его устраняет, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя принятый Госдумой во вторник во втором чтении законопроект о СМИ-иностранных агентах.

Как пояснил член Общественной палаты РФ, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, появление российского закона о признании физических лиц «иностранными агентами» стал по сути зеркальным ответом на действия американских властей, в том числе на продлившийся полтора года арест нашей соотечественницы Марии Бутиной. При этом наш документ отличает «более либеральный, более мягкий характер, чем нормы, действующие в Соединенных Штатах».

«Случай с Марией Бутиной показывает, насколько суров американский закон об иноагентах. Человека арестовали и держали долгое время за решеткой в тяжелейших условиях», – сказал Григорьев.

Собеседник подчеркнул, что принятие законопроекта было вынужденной мерой, потому что многие организации, признанные в России иностранными агентами, фактически стали действовать на персональном уровне – «как отдельные люди». «Эти люди открыто лоббировали интересы иностранных государств. Но в существующем законе есть пробел, – он касается только общественных организаций. Принятое Госдумой решение устраняет недостатки действующего закона. Так что поправки не вносят по своему смыслу ничего нового, они имеют во многом технический характер», – пояснил эксперт.

Григорьев добавил, что появление закона не несет с собой какого-либо ущемления прав для абсолютного большинства россиян. «Практика признания физических граждан будет ровно такая же, какая есть сейчас по юридическим лицам. Естественно, во внимание будет приниматься вся информация о конкретном человеке. Обычно журналисты, которые действуют в этом плане – не шпионы. Они очень часто действуют напрямую. Напрямую получают финансы от зарубежных организаций и структур и при этом напрямую выступают против России. Я лично видел на международных мероприятиях, куда они ездят год за годом, как они так или иначе участвуют в кампаниях по дезинформации о ситуации в нашей стране», – подчеркнул Григорьев.

Эксперт напоминает, что принимать решение будет Минюст, причем строго индивидуально. Так, новый закон вряд ли затронет работающих в России публицистов из дружественных стран, например, из Китая или Ирана, поскольку они не распространяют дезинформацию о России.

«Мы не собираемся все подобные организации и всех подобных журналистов признавать иностранными агентами. Если совпадают цели Российской Федерации и цели другого государства, и деятельность журналиста укладывается в этот общий формат, то новый закон им ничем не грозит», – подытожил Григорьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Поправки предусматривают, что зарубежным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны частные лица, если они распространяют сообщения или материалы, в том числе в Сети, предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Новый закон вводит меры наказания за нарушение порядка деятельности иноСМИ-иноагентов. В частности, он предусматривает административный штраф (от 10 до 100 тыс. рублей для физических лиц; от 500 тыс. до 5 млн рублей – для юридических лиц). В США же в аналогичной ситуации речь идет об уголовной ответственности, причем срок может растягиваться до 5 лет.

Распространяющих или участвующих в создании информации СМИ-иноагентов физических лиц и российских юридических лиц, которые также финансируются из-за рубежа, предполагается признавать просто иностранными агентами, а не СМИ-иноагентами.

Напомним, изначально российский закон стал ответом на требование минюста США к RT America – американскому филиалу российской телекомпании, выдвинутое еще два года назад. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, тогда же российский телеканал вынужден был выполнить требование и пройти регистрацию в качестве иностранного агента.

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