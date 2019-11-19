Госдума приняла во втором чтении законопроект о зарубежных СМИ – иностранных агентах

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Предполагается, что закон также должен стать ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании. Согласно этому требованию, СМИ должно зарегистрироваться как иноагент в США, сообщает ТАСС .

Проект закона предусматривает, что зарубежным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны частные лица, если они распространяют сообщения или материалы, в том числе в Сети, предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Распространяющих или участвующих в создании информации СМИ-иноагентов физических лиц и российских юридических лиц, которые также получают финансирование из-за рубежа, предполагается признавать просто иноагентами (а не СМИ-иноагентами).

Ранее президент России Владимир Путин заявил , что закон об иностранных агентах в России будет мягче, чем за рубежом – в частности, в США.