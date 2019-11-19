Премьер Чехии заявил об «аннексии» Крыма Россией

Прага осуждает действия Москвы в Крыму и Донбассе, считает воссоединение полуострова с Россией «аннексией», заявил премьер Чехии Андрей Бабиш после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я приехал с однозначным сообщением, что мы поддерживаем Украину и ее народ и не воспринимаем и осуждаем российскую агрессию на востоке Украины, а также незаконную аннексию Крыма», – передает слова Бабиша «Интерфакс».

Зеленский назвал позицию премьера Чехии «правильной, демократической, европейской».

В сентябре Бабиш говорил, что санкции ЕС в отношении России не привели к ожидаемому эффекту. Также он предположил, что Крым не вернется в состав Украины.

Между тем, президент Чехии Милош Земан заявлял, что Киеву и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, называл это свершившимся фактом.

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