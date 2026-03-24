Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.14 комментариев
Минздрав направил любителей саун на обязательную спермограмму
Если на вопрос в анкете для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья мужчина ответит, что регулярно посещает бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды, его направят на исследование качества спермы, сообщается в методических рекомендациях Минздрава РФ по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ).
«При ответе «Да» на вопросы анамнестической анкеты №1 [посещаете ли вы регулярно бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды?] пациент направляется на второй этап ДОРЗ на базовое исследование качества спермы (спермограмму) с последующей консультацией врача-уролога», – говорится в рекомендациях. Обследование проводят для выявления рисков нарушений репродуктивного здоровья и своевременного назначения консультации специалиста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России определил возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин как 18–49 лет.
С 2026 года россияне пройдут диспансеризацию по обновленным стандартам с проверками на вирусные гепатиты и анализами для оценки репродуктивной функции.
Врач-репродуктолог Анна Новикова заявила о почти двукратном снижении мужской фертильности и влиянии частого посещения саун на качество спермы.